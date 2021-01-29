Пассажирский автобус Махачкала – Москва попал в ДТП под Тамбовом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, столкнулся с муковозом на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" вблизи села Дмитриевка, сообщает ТАСС. Пострадали пять человек, включая ребенка.

ДТП произошло из-за того, что муковоз начал притормаживать на трассе в связи с затором. В момент происшествия в двухэтажном автобусе находились 20 человек. Основной удар пришелся на кабину автобуса. Его водитель получил серьезные травмы.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу Тамбова. Остальных пассажиров забрал следующий рейсовый автобус.

Несколько дней назад 10 человек пострадали в Электростали из-за ДТП. На улице Тевосяна водитель, управляя автобусом, наехал на здание. В автобусе находились 23 человека. В Минтрансе Подмосковья заявили, что предположительной причиной ДТП могло стать то, что водитель не справился с управлением