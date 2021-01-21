Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали увеличилось до 10

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Электростали

В результате ДТП с автобусом в Электростали пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня примерно в 8:10 в Электростали на улице Тевосяна водитель 1954 года рождения, управляя автобусом, совершил наезд на здание", – сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

По ее словам, в автобусе находились 23 человека.

На место аварии прибыли следственно-оперативная группа и работники ГИБДД. В Минтрансе Подмосковья заявили, что предположительной причиной ДТП могло стать то, что водитель не справился с управлением