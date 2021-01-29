Названа возможная причина аварии под Самарой с 10 погибшими

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Причиной аварии в Самарской области с грузовиком и рейсовым автобусом мог стать маневр последнего. Об этом заявили в СК РФ по региону, сообщает ТАСС.

"Предположительно, автобус пошел на обгон", – уточнили представители ведомства.

В пятницу, 29 января, на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Самарской области произошло столкновение грузовика, легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. Погибли 10 человек, 14 пострадали. Восемь человек остаются в тяжелом состоянии.

Следователи завели уголовное дело, продолжается проверка. Стражи порядка возбудили дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".