Названа предварительная причина смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

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Причиной крупной аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб один человек и двое пострадали, стало значительное превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Согласно предварительным данным, ДТП на Кутузовском проспекте могло произойти из-за несоблюдения скоростного режима водителем такси, в результате чего он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с еще четырьмя машинами", – говорится в сообщении.

Пять машин, в числе которых два автомобиля ДПС, столкнулись во вторник на 9-м километре Кутузовского шоссе. В результате аварии погиб один человек, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель, им оказывается медицинская помощь.

Ранее авария случилась на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе. По имеющимся данным, ДТП произошло на 14-м километре Московской кольцевой автодороги. В аварии столкнулись легковой автомобиль и грузовик.