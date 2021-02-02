Два человека погибли в ДТП с легковой машиной и грузовиком в Подмосковье

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Два человека погибли после столкновения легковой машины и грузовика "Камаз". Инцидент произошел на трассе в Волоколамском районе Подмосковья, сообщает ТАСС.

"...на 119-м км автодороги М-9 "Балтия" произошло ДТП с участием двух транспортных средств – легковой машины "Шевроле" и грузовика "Камаз". Погибли два человека", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее утром 2 февраля стало известно о крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. В районе дома 3А, строение 2, на площади Победы столкнулись три автомобиля.

ДТП спровоцировало затруднения в движении потока в сторону ТТК протяженностью два километра. Позднее сообщалось, что один из пострадавших в аварии скончался в машине скорой помощи.