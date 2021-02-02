Движение восстановили на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе после аварии

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Движение восстановили на МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе после ДТП. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", – подтвердили в Telegram-канале Дептранса.

Ранее на 14-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии были перекрыты три полосы движения автотранспорта.

По имеющимся данным, в ДТП никто не пострадал. В Дептрансе после случившегося призвали водителей к внимательности на дорогах.