Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Один человек стал жертвой аварии на Кутузовском проспекте. Об этом ТАСС заявил источник в экстренных службах.
По его данным, на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей произошло столкновение четырех автомобилей – Ford, Toyota, Kia Sportage и Skoda Octavia.
"В результате ДТП один человек – водитель Ford – умер в карете скорой помощи", – заявил источник.
Он отметил, что еще двое пострадавших получили различные травмы. Об их состоянии не сообщается.
Сейчас движение в районе аварии в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти, добавил источник.
На месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства аварии уточняются.
По информации департамента транспорта Москвы, в аварии столкнулись три автомобиля. ДТП случилось в районе дома 3А, строение 2 на площади Победы.