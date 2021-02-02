Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Авария с участием трех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте. ДТП случилось в районе дома 3А, строение 2, на площади Победы, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Движение в сторону ТТК затруднено на два километра", – информирует Дептранс в Telegram-канале.

На месте происшествия находятся оперативные службы. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее на 14-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии были перекрыты три полосы движения автотранспорта.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение на указанном участке удалось восстановить.