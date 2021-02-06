Четырех пострадавших при пожаре в Мосрентгене доставили в Москву на вертолетах

16:59 (обновлено 06.02.2021 17:08)
Фото: ГКУ "Московский авиационный центр"
Два санитарных вертолета вылетели по вызову в поселение Мосрентген, где произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Два санитарных вертолета вылетели по вызову в ТиНАО. По предварительным данным, в результате пожара в поселении Мосрентген, пострадали люди и требуется их эвакуация в медучреждения столицы", – заявили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По информации источника информагентства, один из вертолетов доставил в НИИ имени Склифосовского женщину с переломом позвоночника. До приезда пожарных она выпрыгнула из квартиры на девятом этаже.
Всего санитарными вертолетами в Москву перевезли четверых пострадавших – мужчину и женщину, а также двух детей.
По последним данным, в результате пожара в жилом доме в ТиНАО пострадали 14 человек, погибли два ребенка и один взрослый. Порядка 40 человек были эвакуированы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из предварительных версий происхождения пожара – короткое замыкание.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
В пожаре в жилом доме в поселении Мосрентген погибли двое детей
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