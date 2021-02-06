Четырех пострадавших при пожаре в Мосрентгене доставили в Москву на вертолетах

Фото: ГКУ "Московский авиационный центр"

Два санитарных вертолета вылетели по вызову в поселение Мосрентген, где произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Два санитарных вертолета вылетели по вызову в ТиНАО. По предварительным данным, в результате пожара в поселении Мосрентген, пострадали люди и требуется их эвакуация в медучреждения столицы", – заявили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По информации источника информагентства, один из вертолетов доставил в НИИ имени Склифосовского женщину с переломом позвоночника. До приезда пожарных она выпрыгнула из квартиры на девятом этаже.

Всего санитарными вертолетами в Москву перевезли четверых пострадавших – мужчину и женщину, а также двух детей.

По последним данным, в результате пожара в жилом доме в ТиНАО пострадали 14 человек, погибли два ребенка и один взрослый. Порядка 40 человек были эвакуированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из предварительных версий происхождения пожара – короткое замыкание.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

