Людей эвакуируют из жилого дома в ТиНАО из-за пожара

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Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в ТиНАО, жильцов подъезда эвакуируют в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Как уточняется, возгорание произошло в поселении Мосрентген, дом 31.

"Пожарные в целях безопасности выводят людей из подъезда. Спасены два человека, они переданы медикам для осмотра", – сказали в пресс-службе.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Источник агентства в экстренных служба добавил, что площадь пожара составляет 25 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Одинцовском городском округе. В результате случившегося пострадал один человек.

