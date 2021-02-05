Один человек пострадал при пожаре в Одинцовском городском округе

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Пожар произошел в жилом доме в Одинцовском городском округе. Об этом информирует сайт областного главка МЧС РФ.

Известно, что пожар случился 4 февраля в деревне Кезьмино по адресу улица Верхнее Кезьмино, дом 62. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 19:03.

"Есть пострадавший (в результате пожара. – Прим. ред)", – рассказали в МЧС.

В ведомстве заявили, что в данный момент возгорание полностью ликвидировано. В тушении участвовали 11 человек и 3 единицы техники.

Ранее пожар охватил продуктовый склад в Омске. Возгорание было локализовано на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.