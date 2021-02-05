В Омске пожар охватил склад на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Пожар произошел на складе продуктов в Омске. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

Как пишет ТАСС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 04:43 (01:43 по московскому времени). Сообщалось, что возгорание происходит на 2-й Казахстанской улице.

Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. По последним данным, объявлена локализация пожара на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

"Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались 8 человек", – заявили в МЧС.

Там отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. В данный момент тушение огня продолжается.

"На месте работают 83 человека личного состава, задействовано 19 единиц техники", – добавили в пресс-службе.

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