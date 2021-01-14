Один человек погиб при пожаре в Новокосине

14 января, 23:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Новокосино. Об этом информирует сайт городского главка МЧС РФ.
Известно, что сигнал о пожаре поступил на дежурный пульт в 21:48. Возгорание происходило в захламленной квартире на пятом этаже 22-этажного дома по адресу улица Новокосинская, дом 24, корпус 1.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из соседних квартир спасены три человека", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что еще один человек погиб при пожаре.
Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 22:15 пожар удалось локализовать, а в 22:17 – ликвидировать.
Ранее пожар произошел в 9-этажном жилом доме в Хабаровске. Возгорание случилось на Белорусской улице.
В результате пожара погибли пять человек. Охваченная огнем площадь составила 10 квадратных метров.
Позднее по факту случившегося Следственный комитет открыл уголовное дело. Кроме того, проверку организовала местная прокуратура.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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