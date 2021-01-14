В прокуратуре назвали предполагаемую причину пожара с пятью погибшими в Хабаровске

Фото: ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в доме в Хабаровске, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Предполагаемая причина возникшего возгорания – неосторожное обращение с огнем", – подтвердили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что продолжают рассматриваться и другие версии случившегося.

"Среди погибших обнаружены двое детей: мальчик в возрасте 1 год и девочка в возрасте 8 лет", – добавили в прокуратуре.

Возгорание в доме в Хабаровске случилось накануне. Сигнал о пожаре поступил в 03:05 по местному времени. В квартире на улице Белорусская загорелись вещи на площадь 10 квадратных метров.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 04:00. После этого спасатели нашли тела двоих детей, их родителей и дедушки.

По факту случившегося Следственный комитет открыл уголовное дело. В ближайшее время сотрудники СК оценят работу органов системы профилактики, которые занимаются контролем безопасностью условий проживания несовершеннолетних.