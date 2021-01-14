СК открыл дело по факту гибели 5 человек при пожаре в Хабаровске

Фото: ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области открыл уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Хабаровске. Об этом информирует сайт ведомства.

Уточняется, что в пожаре погибли двое детей, их родители и дедушка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в ближайшее время сотрудники СК оценят работу органов системы профилактики, которые занимаются контролем безопасностью условий проживания несовершеннолетних.

Кроме того, по факту случившегося проверку организовала местная прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокурор Индустриального района города Хабаровска лично выезжал на место (происшествия. – Прим. Ред.)", – сообщили в прокуратуре агентству ТАСС.

По предварительным данным, все пятеро погибших умерли от удушья, уточнили в ведомстве.

Ранее появилась информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске. Возгорание случилось на Белорусской улице.

В результате пожара погибли пять человек. Охваченная огнем площадь составила 10 квадратных метров.