СК открыл дело по факту гибели 5 человек при пожаре в Хабаровске

01:10
Фото: ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области открыл уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Хабаровске. Об этом информирует сайт ведомства.
Уточняется, что в пожаре погибли двое детей, их родители и дедушка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в ближайшее время сотрудники СК оценят работу органов системы профилактики, которые занимаются контролем безопасностью условий проживания несовершеннолетних.
Кроме того, по факту случившегося проверку организовала местная прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
"Прокурор Индустриального района города Хабаровска лично выезжал на место (происшествия. – Прим. Ред.)", – сообщили в прокуратуре агентству ТАСС.
По предварительным данным, все пятеро погибших умерли от удушья, уточнили в ведомстве.
Ранее появилась информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске. Возгорание случилось на Белорусской улице.
В результате пожара погибли пять человек. Охваченная огнем площадь составила 10 квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: