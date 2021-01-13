Пять человек погибли при пожаре в доме в Хабаровске

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС России.

Возгорание случилось на Белорусской улице. Пожар был локализован на площади 10 квадратных метров. В результате пожара погибли пять человек.

В настоящий момент специалисты выясняют причины пожара и личности погибших. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире в столичном районе Коньково. Возгорание произошло по адресу улица Профсоюзная, дом 75, корпус 4. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб, еще один был передан сотрудникам скорой помощи.