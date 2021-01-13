Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пожар произошел в квартире в столичном районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

Возгорание произошло по адресу улица Профсоюзная, дом 75, корпус 4. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб, еще один был передан сотрудникам скорой помощи.

Ранее пожар произошел в квартире на Ангарской улице. В результате возгорания погиб один человек. По предварительным данным, пожар на площади пять квадратных метров возник в результате неосторожного обращения с огнем. Точную причину огласят после проведения пожарно-технической экспертизы.