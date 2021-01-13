СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре на севере столицы

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре в квартире на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлию Иванову.

"Вечером 13 января 2021 года в квартире жилого дома на улице Ангарской произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка", – сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, пожар на площади пять квадратных метров возник в результате неосторожного обращения с огнем. Точную причину огласят после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар произошел в детской больнице в Подмосковье. Из здания были эвакуированы 50 человек. В результате возгорания никто не пострадал.