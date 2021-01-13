Пожар произошел в детской больнице в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в детской больнице в Подмосковье. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным информированного источника возгорание случилось в одном из корпусов больницы в Подольске.

"После срабатывания сигнализации персонал организовал эвакуацию из соматического корпуса больницы порядка 50 человек", – рассказал источник.

Он отметил, что больше половины эвакуированных – дети.

В данный момент пожар потушен. В результате случившегося обошлось без пострадавших.

Причины случившегося выясняются.

Ранее жертвами пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге стали 8 человек. При этом сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из здания 90 человек, включая 9 детей.

Предполагаемой причиной пожара прокуратура назвала неосторожное обращение с огнем. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".