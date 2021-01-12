СК возбудил дело по факту гибели 8 человек при пожаре в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 8 человек при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

По его данным, пожар случился в ночь на 12 января в доме на улице Рассветная. В результате возгорания погибли 7 взрослых и ребенок.

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело", – подтвердил Шульга.

Как передает РИА Новости, дело открыто по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Информация о пожаре поступила в ночь на вторник. Возгорание случилось в 9-этажном жилом доме.

Сообщалось, что сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов загоревшегося дома. Из здания удалось вывести 90 человек, в том числе 9 детей.