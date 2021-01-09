Под Тюменью задержали владельца частного пансионата, в котором произошел пожар

21:08
Фото: СК РФ
Следователи задержали владельца пансионата для пожилых людей в Тюменской области, в котором в результате пожара погибли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
"Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата", – заявили в ведомстве.
Уточняется, что в результате инцидента погибли четыре мужчины и три женщины пожилого возраста. В связи с пожаром возбудили второе уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
В СК подчеркнули, что сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия, а также общаются со свидетелями и изымают в пансионате документацию. Кроме того, следователи дадут оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего.
Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в поселке Боровский Тюменской области. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по части 3, статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Позже оказалось, что в доме содержался нелегальный дом престарелых.
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