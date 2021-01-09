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Семь человек погибли из-за пожара в частном доме в Тюменской области, сообщили на официальном сайте СК РФ.

"9 января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек", – отметили в ведомстве.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по части 3, статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Отмечается, что сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия и другие мероприятия, которые нацелены на установление причин и обстоятельств пожара.

Ранее пожар произошел в строящемся доме в центре Москвы. Возгорание возникло в здании по адресу: Грузинский вал, дом 9, корпус А. Площадь пожара составил порядка 70 квадратных метров.