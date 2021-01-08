Открытое горение на территории мебельной фабрики в Подмосковье ликвидировали

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области/ТАСС

Открытое горение ангара на территории мебельной фабрики в Подмосковье ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее пожар в поселке Станции Бронницы локализовали. На место происшествия направили специалистов для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.

Прокуратура Московской области поручила Раменской городской прокуратуре провести проверку по факту пожара.

О пожаре в ангаре на территории мебельной фабрики в Раменском стало известно утром. Сперва речь шла о возгорании на площади 3 тысячи квадратных метров, однако затем она увеличилась более чем в 2,5 раза – до 8 тысяч "квадратов". Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия направлен пожарный поезд. В экстренных службах сообщают, что в горящем здании находятся до 15 баллонов с пропаном.

