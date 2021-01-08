Ангар горит на территории мебельной фабрики в подмосковном Раменском

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Пожар вспыхнул в ангаре на территории мебельной фабрики в подмосковном Раменском, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сперва речь шла о возгорании на площади 3 тысячи квадратных метров, однако затем она увеличилась более чем в 2,5 раза – до 8 тысяч "квадратов". Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Сигнал о возгорании в поселке Станции Бронницы поступил утром. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия направлен пожарный поезд.

В экстренных службах сообщают, что в горящем здании находятся до 15 баллонов с пропаном.

Накануне сообщалось о пожаре в металлическом ангаре и четырех расположенных рядом вагончиках на улице Южной в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания составляла порядка 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.