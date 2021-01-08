Пожар на территории мебельной фабрики в Подмосковье локализован

Площадь пожара на мебельной фабрике в Раменском увеличилась до 8 тысяч "квадратов"

Пожар в поселке Станции Бронницы в Подмосковье локализовали на площади восемь тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

На место происшествия направили специалистов для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.

Прокуратура Московской области поручила Раменской городской прокуратуре провести проверку по факту пожара.

О пожаре в ангаре на территории мебельной фабрики в Раменском стало известно утром. Сперва речь шла о возгорании на площади 3 тысячи квадратных метров, однако затем она увеличилась более чем в 2,5 раза – до 8 тысяч "квадратов". Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия направлен пожарный поезд. В экстренных службах сообщают, что в горящем здании находятся до 15 баллонов с пропаном.