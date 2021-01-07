Пожар на парковке рядом с ТЦ "Авентура" на юге Москвы потушен

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Возгорание автомобиля на подземной парковке рядом с торговым центром "Авентура" в районе Северное Чертаново на юге Москвы ликвидировано, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

"Принятыми мерами в 21:22 пожар был локализован, а в 21:43 – ликвидирован. Одному человеку потребовалась помощь медиков", – сообщили спасатели.

Они пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 20:45.

"Происходило возгорание автомобиля и личных вещей на парковке, расположенной на уровне второго этажа стилобатной части семнадцатиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров", – сказали в МЧС.

Ранее появилась информация, что на подземной автостоянке в торговом центре "Авентура" в столичном районе Северное Чертаново загорелась машина. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление