Автомобиль загорелся на подземной парковке в ТЦ "Авентура" на юге Москвы

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Машина горит на подземной автостоянке в торговом центре "Авентура" в столичном районе Северное Чертаново, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Северном Чертанове на подземной парковке ТЦ "Авентура" загорелся автомобиль. На месте происшествия наблюдается плотное задымление", – заявил источник.

Информация об эвакуации посетителей ТЦ уточняется.

Ранее автомобиль вспыхнул на Ярославском шоссе. Кадрами инцидента поделились очевидцы. Весь моторный отсек легковой машины был охвачен огнем, перекрыли правую полосу и обочину дороги.