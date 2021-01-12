Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС.
По данным источника в экстренных службах региона, пожар случился в ночь на 12 января.
"Возгорание было в 9-этажном жилом доме в Екатеринбурге", – отметил источник.
Причины пожара на данный момент неизвестны.
На месте работают представители всех экстренных служб. Дальнейшая информация уточняется.
9 января, пожар произошел в частном доме в поселке Боровский Тюменской области. В результате возгорания погибли семь человек.
Позднее по фактам случившегося следователи возбудили два уголовных дела.