Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в экстренных службах региона, пожар случился в ночь на 12 января.

"Возгорание было в 9-этажном жилом доме в Екатеринбурге", – отметил источник.

Причины пожара на данный момент неизвестны.

На месте работают представители всех экстренных служб. Дальнейшая информация уточняется.

9 января, пожар произошел в частном доме в поселке Боровский Тюменской области. В результате возгорания погибли семь человек.

Позднее по фактам случившегося следователи возбудили два уголовных дела.