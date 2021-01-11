СК возбудил еще одно уголовное дело после пожара в пансионате в Тюмени

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Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в пансионате в Тюмени, говорится на сайте управления Следственного комитета по региону.

"Следственными органами СК России по Тюменской области в связи с пожаром, во время которого погибли люди в частном пансионате, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении.

По данным СК, должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления допустили халатность в исполнении своих обязанностей. В ближайшее время специалисты дадут оценку их действиям во время происшествия.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

В субботу, 9 января, пожар произошел в частном доме в поселке Боровский Тюменской области. В результате возгорания погибли семь человек. Хозяйка пансионата была задержана, ее заключили под стражу.

