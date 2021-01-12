Спасатели эвакуировали 90 человек из загоревшегося дома в Екатеринбурге

Фото: Главное управление МЧС РФ по Свердловской области

Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов загоревшегося дома в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.

Как передает сайт ГУ МЧС, из здания удалось вывести 90 человек, в том числе 9 детей.

"Из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека", – уточнили в МЧС.

Там отметили, что из-за морозов эвакуированные жильцы были временно размещены в пожарных автомобилях.

По данным МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В тушении пожара задействованы 9 единиц спецтехники, 30 человек личного состава. По последним данным, объявлена ликвидация открытого горения.

"На месте пожара находится начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев", – добавили в ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах сообщил о восьми погибших в результате пожара.