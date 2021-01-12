Погибшие при пожаре в Екатеринбурге отравились угарным газом – власти

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Погибшие при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге отравились угарным газом. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы уральской столицы Алексей Орлов.

"Во время пожара в подъезде было сильное задымление. Людям нужно было оставаться в квартирах и выйти на балконы, чтобы их могли эвакуировать пожарные", – пояснил он и добавил, что вся информация о происшествии будет собрана в ходе заседания городского штаба, который состоится во вторник.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 8 человек при пожаре в Екатеринбурге. Дело было открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Информация о пожаре поступила в ночь на вторник. Возгорание случилось в 9-этажном жилом доме.

Сообщалось, что сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов загоревшегося дома. Из здания удалось вывести 90 человек, в том числе 9 детей.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.