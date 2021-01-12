Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

"Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем", – сказала Канатова.

Она уточнила, что очаг возгорания находился у дивана в квартире на втором этаже. В указанной квартире также использовались горелки. Кроме того, там были найдены многочисленные окурки.

"В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии", – передает ТАСС заявление Канатовой.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 8 человек при пожаре в Екатеринбурге. Дело было открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Информация о пожаре поступила в ночь на вторник. Возгорание случилось в 9-этажном жилом доме.

Сообщалось, что сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов загоревшегося дома. Из здания удалось вывести 90 человек, в том числе 9 детей.