Жилой дом загорелся в Саларьеве

Пожар в жилом доме возник на юге Москвы

Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Саларьево, передает телеканал Москва 24.

Как сообщают очевидцы, там горит квартира на втором этаже. Местных жителей эвакуировали, они стоят на улице. На место происшествия прибыли пожарные.

Подробности случившегося в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Площадь возгорания составляла более 3 500 квадратных метров.

Во время тушения огня пропали трое пожарных. Позднее мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель трех спасателей и рабочего.