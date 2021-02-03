Мэр Красноярска подтвердил гибель трех пожарных и рабочего при возгорании на складе

Фото: 24.mchs.gov.ru

Сообщение о гибели трех пожарных во время тушения склада автозапчастей и одного работника подтвердил мэр Красноярска Сергей Еремин. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти", – написал он.

Ранее в Следственном комитете подтвердили информацию о гибели одного человека при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Тело, предположительно сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения возгорания.

Также в МЧС РФ сообщили, что при тушении пожара на складе была потеряна связь с тремя пожарными.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно в 10:39 (06:39 мск). Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.