СК подтвердил гибель одного человека при пожаре на складе в Красноярске

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В Следственном комитете подтвердили информацию о гибели одного человека при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске.

"Тело, предположительно сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения возгорания, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются", – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС РФ ранее сообщили, что при тушении пожара на складе была потеряна связь с тремя пожарными.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно в 10:39 (06:39 мск). Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.

