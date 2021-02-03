На складе автозапчастей в Красноярске произошел крупный пожар

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В Красноярске на складе автозапчастей произошел пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания выросла до 3 500 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

"Было решено ввести резервную технику. По всей площади обрушилась кровля склада. Объявлен ранг пожара № 3. Развернуто три боевых участка, работают пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия на складе людей", – говорится в сообщении.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1 стало известно в 10:39 (06:39 мск). Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров.

Ранее пожар в здании детского центра по адресу улица Полярная, дом 54, корпус 3 произошел вечером 2 февраля. Сообщалось, что пламя охватило третий этаж здания.