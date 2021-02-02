Дошкольное учреждение загорелось на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24

Людей эвакуируют из здания дошкольного учреждения на северо-востоке столицы из-за возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Здание расположено по адресу улица Полярная, дом 54, корпус 3. К месту происшествия выехали пожарные. По предварительным данным, огонь охватил третий этаж здания.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии подразделения приступили к разведке", – говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из здания вывели 38 детей и 15 человек персонала. В настоящий момент выясняются причины возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в металлическом ангаре на строительном рынке на юге столицы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Инцидент произошел на 33-м километре внешней стороны МКАД. Сведений о пострадавших не поступало.