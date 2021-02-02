В Самаре школьник облил антисептиком куртку одноклассницы и поджег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьник из Самары облил куртку одноклассницы и поджег ее, сообщает "Газета.ру".

Это случилось на территории школы после уроков 25 января. Инцидент произошел на почве конфликта из-за успеваемости. Уточняется, что в результате пострадала только одежда.

По данному факту организована проверка, в ходе которой специалисты оценят действия должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности.

Также после заявления родителей девочки доследственную проверку организовала полиция.

Ранее мужчина 1977 года рождения облил горючей жидкостью и поджег жену в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел в ходе семейной ссоры.