В Самаре школьник облил антисептиком куртку одноклассницы и поджег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Школьник из Самары облил куртку одноклассницы и поджег ее, сообщает "Газета.ру".
Это случилось на территории школы после уроков 25 января. Инцидент произошел на почве конфликта из-за успеваемости. Уточняется, что в результате пострадала только одежда.
По данному факту организована проверка, в ходе которой специалисты оценят действия должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности.
Также после заявления родителей девочки доследственную проверку организовала полиция.
Ранее мужчина 1977 года рождения облил горючей жидкостью и поджег жену в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел в ходе семейной ссоры.