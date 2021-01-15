Семь человек спасли из горящей многоэтажки на западе Москвы

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При пожаре в многоэтажке на западе Москвы удалось спасти семь человек, один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Берзарина, 17, корпус 1 поступило в 14:32. Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В столичном главке МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 15:18. Семь человек в ходе тушения были спасены, одному потребовалась медицинская помощь.

Как уточнил источник в экстренных службах, пострадавший находится в тяжелом состоянии, также среди спасенных есть ребенок.

Ранее о пожаре на 12-м этаже в доме по улице Берзарина сообщили очевидцы.