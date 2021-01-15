Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы

Многоэтажный жилой дом загорелся на улице Берзарина

Пожар произошел в жилом доме на западе столицы, передает телеканал Москва 24.

Очевидцы сообщают, что пожар случился в квартире на 12-м этаже в доме по улице Берзарина. Площадь возгорания уточняется.

По предварительным данным, один человек пострадал, его госпитализировали.

Ранее пожар охватил жилой дом в столичном районе Новокосино. Спасателям удалось вывести из горящего здания трех человек, еще один скончался. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.