Московский областной театр юного зрителя временно прекратит работу из-за пожара

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Московский областной государственный театр юного зрителя прекратит работу в обычном режиме из-за последствий пожара. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе театра.

Возгорание на площади 20 квадратных метров произошло в подвале театра в конце января.



"Костюмы и декорации, которые уничтожены, будут восстанавливать. Спектакли театр планирует играть на других площадках", – сказали в пресс-службе.

В настоящий момент причиненный театру ущерб пока не оценен.

"Возврат денежных средств за билеты, приобретенные на сайте театра, будет осуществляться на карту, с которой были оплачены билеты, в течение 10 дней с даты отмененного спектакля", – уточнили в театре.

Ранее семь человек спасли из горящей многоэтажки на западе Москвы. В столичном главке МЧС уточнили, что пожар удалось оперативно ликвидировать.