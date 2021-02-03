Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в Красноярске

Фото: 24.mchs.gov.ru

При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске была потеряна связь с тремя пожарными. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей утеряна связь с тремя пожарными. Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске", – говорится в сообщении.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что трое пожарных погибли.

"По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли", – говорится в сообщении.

По словам источника, кислородные баллоны спасателей рассчитаны максимум на 40 минут, а связь с ними была утеряна более часа назад.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно в 10:39 (06:39 мск). Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.