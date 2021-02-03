Пожар произошел в здании на Ленинградском проспекте

Видео: телеграм-канал Mash

Возгорание произошло в административном здании на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Как сообщили в ГУ МЧС России, пять человек спасены.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 12:38.

По предварительным данным, пожар случился на 3-м этаже, площадь выясняется. В ходе проведения разведки и тушения из здания были спасены пять человек. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре на складе "Автотрейд" в Красноярске. Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.