Пострадавшим при пожаре в жилом доме в ТиНАО окажут помощь – Собянин

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сергей Собянин заявил, что всем пострадавшим в результате пожара в жилом доме в поселении Мосрентген окажут необходимую помощь. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Трагедия. Пожар в жилом доме поселка Мосрентген. Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь", – объявил градоначальник.

По словам мэра, ответственные структуры "пристально разбираются" в обстоятельствах возгорания.

Собянин также выразил соболезнования родным и близким погибших – жертвами пожара, как сообщили в МЧС, стали два ребенка. По уточненным данным, также погиб один взрослый.

Возгорание в жилом доме в ТиНАО произошло днем субботы, 6 февраля. Изначально сообщалось о распространении огня в квартире, а позже стало известно о возгорании на балконах с 3 по 9 этажи. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 14 человек.

