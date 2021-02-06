Два ребенка погибли при пожаре в Мосрентгене

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Два ребенка погибли при пожаре в жилом доме в поселении Мосрентген в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"14 человек пострадали, среди которых шесть детей при пожаре по адресу: поселение Мосрентген, дом 31. Два ребенка погибли в карете скорой помощи", – рассказал собеседник информагентства.

На данный момент из здания жилого дома эвакуированы 40 человек.

По данным Главного управления МЧС России, пожарные ранее ликвидировали возгорание площадью около 25 квадратных метров на балконе квартиры второго этажа. Идет процесс тушения огня на балконе с другой стороны жилого дома. По предварительной информации, загорелись балконы с 1 по 9 этажи.

В ведомстве также подчеркнули, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

О возгорании в жилом доме в поселении Мосрентген стало известно днем субботы, 6 февраля. Сообщалось, что в здании ведется эвакуация.

