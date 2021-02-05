Пожар охватил здание на площади почти 1 тыс "квадратов" в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в ангаре в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС.

Как передает Агентство "Москва", возгорание случилось в городе Талдом на Загородной улице. Огонь распространился на площади 972 квадратных метра.

"Горит здание по адресу: улица Загородная, дом 1а.", – подтвердили в МЧС.

По предварительным данным, в здании хранится спортивное оборудование. Сведений о пострадавших не поступало.

В данный момент тушение пожара продолжается.

Ранее пожар произошел на нефтезаводе в Уфе. В результате разгерметизации трубопровода на одной из установок произошло факельное горение.

Сообщалось, что персонал завода успел перекрыть трубопровод. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее пожар был полностью потушен. Ликвидация возгорания произошла в 22:46 по московскому времени.