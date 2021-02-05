На нефтезаводе в Уфе произошел пожар

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На нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-УНПЗ" в Уфе произошло возгорание на одной из установок, предварительная причина пожара – разгерметизация трубопровода, сообщает ТАСС со ссылкой региональный главк МЧС.

"Сегодня в 21:10 (мск) в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе по ул. Ульяновых, 74. Предварительно, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 миллиметров на одной из установок происходит факельное горение", – сказали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, на объекте проведена эвакуация.

Сообщается также, что персонал успел перекрыть трубопровод. В тушении возгорания, которому присвоен второй ранг, задействованы 24 пожарных и 7 единиц техники.

Ранее пожар произошел в пятницу утром в автосервисе на севере столицы. Пожару был присвоен повышенный ранг. Позже его понизили до первого ранга. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В здании было 10 газовых баллонов.