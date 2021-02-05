Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы

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Пожар охватил автосервис на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Как передает Агентство "Москва", возгорание произошло по адресу Ильменский проезд, дом 8, корпус 3. Пожар случился в одноэтажном автосервисе.

"Что горит и площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало" – заявили в пресс-службе.

В данный момент пожарные проводят разведку.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Одинцовском городском округе. В результате случившегося пострадал один человек.

Накануне жилой дом загорелся в Саларьеве. По сообщениям очевидцев, возгорание случилось в квартире на втором этаже.