Пожар на нефтезаводе в Уфе потушен

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью потушен. Об этом информирует пресс-служба главка МЧС.

"Полная ликвидация пожара – в 22:46 по московскому времени", – подтвердили в ведомстве.

О пожаре на нефтезаводе в Уфе стало известно вечером 5 февраля. В результате разгерметизации трубопровода на одной из установок произошло факельное горение.

Сообщалось, что персонал завода успел перекрыть трубопровод. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В 22:17 было объявлено о ликвидации открытого горения. В тушении пожара были задействованы 24 человека и 7 единиц техники.