Открытое горение на нефтезаводе в Уфе ликвидировано

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

"В 22:17 мск произведена локализация и ликвидация открытого горения", – рассказали в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 24 человека и 7 единиц техники.

О пожаре на нефтезаводе в Уфе стало известно вечером 5 февраля. В результате разгерметизации трубопровода на одной из установок произошло факельное горение. Персонал успел перекрыть трубопровод, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.